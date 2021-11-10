Уже чотири європейські країни – Кіпр, Естонія, Хорватія та Нідерланди – залишилися відкритими для подорожей українців, попри те, що Євросоюз виключив Україну із зеленого списку. Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зелений список Євросоюзу – це перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС в умовах пандемії без додаткових обмежень. Напередодні із цього списку країн зеленої зони виключили Україну через ситуацію з Covid-19.

Для українців це рішення означає запровадження тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС (наприклад, туристичні).

Рішення ЄС про виключення із зеленої зони є лише рекомендаціями. В подальшому кожна країна-член Євросоюзу на національному рівні вирішує, чи застосовувати нові обмеження.

Уже чотири країни вирішили не обмежувати поїздки громадян України, зокрема і з туристичною метою.

Кіпр

За словами Дмитра Кулеби, Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка залишилася відкритою для подорожей українців (у тому числі й з туристичною метою).

Умовами в’їзду є:

1. Повна вакцинація проти Covid-19. Кіпрська сторона визнає вакцини: Janssen (Johnson&Johnson Vaccine), Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

2. Невакциновані пасажири повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вильоту в сертифікованій лабораторії на території України. Після прибуття до Кіпру такі пасажири мають зробити в аеропорту ще один ПЛР-тест (за власний кошт). До отримання негативного результату тесту пасажир перебуватиме на самоізоляції.

Естонія

Другою країною ЄС, яка не закрила кордони для подорожей українців, стала Естонія.

Як зазначив Кулеба, до Естонії з України дозволений в’їзд із будь-якою метою для громадян, які повністю вакциновані проти коронавірусу препаратами: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca, Vaxzevria, Covishield, CoronaVac.

Громадяни України, які не пройшли повний курс вакцинації та прямують до Естонії для роботи, навчання чи на підставі спецдозволу, повинні зробити ПЛР-тест (за 72 години до в’їзду) або швидкий текст на антитіла (за 48 годин до в’їзду). Після цього такі українці повинні ще відбути 10-денну самоізоляцію.

Хорватія

Третьою країною ЄС, яка залишається відкритою для подорожей українців, попри виключення нашої країни із зеленої зони, є Хорватія.

Для в’їзду до цієї країни українці повинні надати один із документів:

• негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години до в’їзду) або швидкий тест на антиген (зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону);

• сертифікат про повну вакцинацію проти Covid-19 (вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Janssen/Johnson&Johnson).

• медичну довідку про одужання від коронавірусу й отримання однієї дози вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом;

• документ про позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, який підтверджує, що особа одужала від Covid-19 (тест має бути проведений за попередні 365 днів); або довідку про одужання, видану лікарем.

За відсутності цих документів громадянин України повинен перебувати на самоізоляції в Хорватії до здачі Covid-тестів за власний кошт.

Нідерланди

Ця країна також зберегла можливість подорожей для українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Як уточнив Дмитро Кулеба, з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію проти Covid-19, для в’їзду буде потрібен і негативний тест. Це може бути ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 48 годин до вильоту, або ж антиген-тест, зроблений не більш ніж за 24 години до вильоту.

Усі умови в’їзду до тієї чи іншої країни доступні на сайті Консульської служби України.

Про те, що Україну виключать із зеленого списку ЄС для подорожей, стало відомо 5 листопада. Причиною є погіршення епідемічної ситуації з Covid-19 у нашій країні.

Як зазначав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, після виключення України із зеленого списку безпечних для подорожей країн тотального закриття кордонів для українців не буде.

Джерело: Дмитро Кулеба, Консульська служба України