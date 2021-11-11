У Славутичі за рік у статусі першого в Україні міста-лабораторії із впровадження безбар’єрності перебудували інклюзивно-ресурсний центр для дітей, занизили 20 із 96 переходів та залучили до роботи омбудсмена.

Забезпечити 100-відсотковий доступ до адміністративних та культурних установ усім людям незалежно від їхніх можливостей (нині доступні лише 20% закладів), а також мобільність та незалежність людей з інвалідністю до 90% місто поставило собі за мету торік, у листопаді 2020 року.

За рік роботи в цьому напрямку громаді Славутича вдалось:

ухвалити стратегічний план запровадження безбар’єрності на 2021-2024 роки,

створити мапу доступності міста (задля можливості обрати маршрут з найменшою кількістю перешкод),

забезпечити цілодобову роботу омбудсмена, який опікується питаннями безбар’єрності та контролює всі зміни на цьому шляху,

перебудувати інклюзивно-ресурсний центр для дітей,

адаптувати до вимог інклюзивності наповнення сайту музею, а також проведення екскурсій,

провести аудит на предмет доступності шкіл, басейнів, парків, лікарень та аптек міста,

частково обладнати згідно з вимогами для людей з інвалідністю тренажери міста в зонах здоров’я,

замінити освітлення в садочку для дітей з вадами зору Крунк,

занизити 20 із 96 переходів міста,

розпочати процес оновлення велодоріжок відповідно до сучасних стандартів,

збудувати нові пандуси в громадських місцях.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев наголошує: попри те, що потреби людей з інвалідністю є одним із важливих напрямків роботи, поняття “безбар’єрності” є набагато ширшим.

– Безбар’єрність – це створення умов доступності та подолання таких стереотипів, як ейджизм, гендерна нерівність, обмеження прав, – говорить мер міста.

На його переконання, кожен так чи інакше колись може належати до так званої маломобільної групи населення.

– Для когось бар’єром стають цифрові навички, хтось не може влаштуватися на роботу через вік. Долати перешкоди доводиться батькам із маленькими дітьми чи навіть туристам із валізами на шляху від вокзалу до готелю, – перераховує Юрій Фомічев.

Через це в місті задля вирішення питання безбар’єрності долучають не лише архітекторів та урбаністів, а й діячів культури.

Пандуси й зручні переходи: як Славутич наближається до безбар’єрності / 3 фотографии

Із впровадженням безбар’єрності місцевій владі допомагає урбан-бюро Big City Lab.