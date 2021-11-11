Під Львовом виробляли тютюновий контрафакт – журналіст

Під Львовом у місті Пустомити правоохоронці розкрили підпільний тютюновий цех, де підробляли цигарки відомих українських та світових брендів.
Про це в Facebook повідомив журналіст і блогер Кирило Сазонов.
– Що цікаво, всі працівники з Кременчука! – зазначив він.
На думку журналіста, таких цехів в Україні – десятки.
– Якщо ціна на найдешевшу пачку акцизних цигарок з фільтром стартує від 50 грн, не дивно, що контрафакт, якого зараз у країні повно, користується попитом – пенсіонерів, що палять, і роботяг у нас дуже багато. Сам випадково купив у кіоску в Києві Мальборо за 30 грн. При реальній ціні 60 грн. Контрабанда без акцизу з дрібним написом Duty Free. Солома на смак неможлива, – зазначив він.
Як зазначив журналіст, проблема не в тому, що ціна на сигарети постійно зростає, а у тому, що простим підвищенням акцизів казну не наповнити і людей курити не відучити.