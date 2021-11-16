Вітер, мокрий сніг і дощі: синоптик розповіла, коли зміниться погода в Україні

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, а потепління варто очікувати на вихідні. Відповідний прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко.

У нічний час доби температура повітря опускатиметься до -2, -8, а у східних регіонах протягом тижня місцями до -8,-11.

За прогнозом Діденко, найближчими днями стовпчик термометра вдень показуватиме від 0 до +5. У західних областях буде дещо тепліше: вночі близько 0, а у денні години – +4,+10. У Закарпатській області вдень до +7,+11.

У середу, 17 листопада, опадів не очікується, вологість можуть підсилювати тумани. У Києві вдень близько +3, вночі похолодає до -5.

Опади очікуються у четвер, 18 листопада. За словами синоптика, на вихідні (20-21 листопада) прийде потепління, але з дощем, мокрим снігом і вітром. З понеділка, 22 листопада, в Україні знову похолодає.

За прогнозами синоптиків, зима цього року буде морозною. Попри глобальне потепління, у наступні роки холодні зими в Україні також не зникнуть.

Поряд з сильними морозами варто очікувати також зниження температури: від сильних заморозків аж до відлиги. Детальніше про те, якою буде зима в Україні, читайте у матеріалі.

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Джерело: Наталка Діденко