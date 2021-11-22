Порушення карантину у транспорті: Нацполіція назвала області-лідери

У Національній поліції повідомили, що за минулий місяць відкрили 704 адміністративні протоколи за порушення карантинних обмежень у транспорті. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як уточнюється, поліцейські перевіряли наявність у пасажирів, водіїв та екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, а також – сертифікатів чи негативного тесту на коронавірусну інфекцію.
Перевірки провели:
- На автотранспорті – 75 179;
- На залізничних вокзалах – 15 181;
- В аеропортах – 805.
У Нацполіції стверджують, що серед областей-лідерів за виявленими порушеннями опинилися Київська область (216), Черкаська (83) та Полтавська (67).
Водночас у Сумській області знайшли 54 порушення за місяць, у Вінницькій 33, у Запорізькій та Хмельницькій по 28, в Одеській 25, Донецькій – 23, Луганській – 22, та по 21 – на Житомирщині та Дніпропетровщині.
Фото: Факти ICTV