Порушення карантину у транспорті: Нацполіція назвала області-лідери

У Національній поліції повідомили, що за минулий місяць відкрили 704 адміністративні протоколи за порушення карантинних обмежень у транспорті. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як уточнюється, поліцейські перевіряли наявність у пасажирів, водіїв та екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, а також – сертифікатів чи негативного тесту на коронавірусну інфекцію.

Перевірки провели:

На автотранспорті – 75 179;

На залізничних вокзалах – 15 181;

В аеропортах – 805.

У Нацполіції стверджують, що серед областей-лідерів за виявленими порушеннями опинилися Київська область (216), Черкаська (83) та Полтавська (67).

Водночас у Сумській області знайшли 54 порушення за місяць, у Вінницькій 33, у Запорізькій та Хмельницькій по 28, в Одеській 25, Донецькій – 23, Луганській – 22, та по 21 – на Житомирщині та Дніпропетровщині.

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Фото: Факти ICTV