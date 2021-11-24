Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити ще 175 млн грн на посилення охорони українського кордону у зв’язку з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду у середу.

— Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, ми продовжуємо посилювати наші кордони. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проект може бути поширений на українсько-білоруський кордон. Маємо бути готові до будь-якого сценарію, тому виділяємо 175 млн грн для посилення охоронних заходів українського кордону, – сказав Шмигаль.

За інформацією прикордонників, значно ускладнилася оперативна обстановка на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту розпорядження КМУ.

Не виключається також здійснення протиправних дій іноземними громадянами.

МВС пропонується виділити 175 010, 037 тис. грн, з яких Держприкордонній службі буде надано 66 910, 55 тис. грн, а для Національної гвардії – 108 099, 982 тис. грн. Кошти підуть на проведення першочергових заходів із ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації соціального характеру.

15 листопада Кабмін виділив Держприкордонслужбі України 21 млн грн для облаштування державного кордону колючим дротом типу Єгоза. В уряді зазначили, що мета виділення коштів – зміцнення обороноздатності держави.

За словами очільника МВС Дениса Монастирського, для комплексного вирішення проблеми з мігрантами на кордоні є лише один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.