Як оформити пенсію в Дії: інструкція

Крок 1. Зайти на портал та авторизуватися
Зайти на портал Дія та авторизуватися. Це можна зробити за допомогою банку, Дія.Підпису або файлового та апаратного ключа.
Потрібно також надати згоду на передачу та опрацювання персональних даних.
Крок 2. Обрати пункт Призначення пенсії
Крок 3. Заповнити анкетні дані
Далі слід заповнити анкетні дані.
У першому розділі треба зазначити, у якому вигляді ви бажаєте отримати інформацію – СМС чи на електронну адресу.
Далі необхідно заповнити дані про місце проживання та відповісти на запитання, чи є ви особою з інвалідністю.
Після цього слід обрати вид пенсії та способи виплати.
Крок 4. Заповнення додаткової інформації
Крок 5. Завантаження копій
Крок 6. Електронний підпис
Після того, як ви заповните заяву та додасте усі необхідні документи, потрібно підписати це все електронним підписом та надіслати.
Дані потрапляють на розгляд до Пенсійного фонду автоматично.
Рішення про призначення пенсії ухвалюється протягом 10 робочих днів.
Заявнику надійде на електронну пошту відповідь або лист з потребою уточнення даних. Послуга є безкоштовною.