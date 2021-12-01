Як оформити пенсію в Дії: інструкція

З 29 листопада призначення та перерахунок пенсій можна оформити на порталі Дія.

Окрім призначення та переоформлення пенсій у Дії запрацювали також такі нові послуги: оформлення субсидій, довідки ОК-5 та ОК-7, а також витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера.

У Мінцифри зазначили, що вони скоротили кількість документів, полів для заповнення та час на очікування. Тому подати заяву на оформлення пенсії доволі просто. Це можна зробити лише за кілька кроків.

Як оформити пенсію на порталі Дія і що для цього потрібно, дивіться у матеріалі.