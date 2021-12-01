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Марія Степанюк |
Як оформити пенсію в Дії: інструкція

Як оформити пенсію в Дії: інструкція

З 29 листопада призначення та перерахунок пенсій можна оформити на порталі Дія.

Окрім призначення та переоформлення пенсій у Дії запрацювали також такі нові послуги: оформлення субсидій, довідки ОК-5 та ОК-7, а також витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера.

У Мінцифри зазначили, що вони скоротили кількість документів, полів для заповнення та час на очікування. Тому подати заяву на оформлення пенсії доволі просто. Це можна зробити лише за кілька кроків.

Як оформити пенсію на порталі Дія і що для цього потрібно, дивіться у матеріалі.

Крок 1. Зайти на портал та авторизуватися

Зайти на портал Дія та авторизуватися. Це можна зробити за допомогою банку, Дія.Підпису або файлового та апаратного ключа.

Потрібно також надати згоду на передачу та опрацювання персональних даних.

Крок 2. Обрати пункт Призначення пенсії

У розділі Послуги потрібно знайти підрозділ Пенсії, пільги та допомога та обрати там пункт Призначення пенсії.

Крок 3. Заповнити анкетні дані

Далі слід заповнити анкетні дані.

У першому розділі треба зазначити, у якому вигляді ви бажаєте отримати інформацію – СМС чи на електронну адресу.

Далі необхідно заповнити дані про місце проживання та відповісти на запитання, чи є ви особою з інвалідністю.

Після цього слід обрати вид пенсії та способи виплати.

Крок 4. Заповнення додаткової інформації

Наступним кроком є заповнення рядка про трудовий стаж та догляд за дітьми чи непрацездатними особами, а також внесення додаткової інформації, яка впливає на розрахунок пенсії.

Крок 5. Завантаження копій

Після цього слід завантажити скан-копії документів – паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Крок 6. Електронний підпис

Після того, як ви заповните заяву та додасте усі необхідні документи, потрібно підписати це все електронним підписом та надіслати.

Дані потрапляють на розгляд до Пенсійного фонду автоматично.

Рішення про призначення пенсії ухвалюється протягом 10 робочих днів.

Заявнику надійде на електронну пошту відповідь або лист з потребою уточнення даних. Послуга є безкоштовною.

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