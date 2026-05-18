Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, український боксер Олександр Усик, прибув до Єгипту, де має провести поєдинок проти представника нідерландця Ріко Верховена.

Про це повідомив журнал The Ring.

На сторінці видання у соцмережі X з’явилося відео, де Усик зі своєю командою виходить з літака.

– Привіт, Каїр. Салам алейкум, Каїр. Ми тут, ми готові битися, — сказав Олександр.

Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN

Того ж дня українець повідомив, що його тренувальний табір завершився.

Поєдинок між Усиком і Верховеном запланований на 23 травня та відбудеться в одному з найвідоміших місць Єгипту – неподалік пірамід Гізи. В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

На кону бою буде титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик. Також тріумфатор стане володарем особливого пояса Король Нілу.

Минулого року Олександр Усик вдруге у кар’єрі здобув статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, достроково перемігши британця Даніеля Дюбуа — бій завершився нокаутом у п’ятому раунді.

Пізніше українець втратив звання абсолютного чемпіона після того, як відмовився від пояса WBO.

