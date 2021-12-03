Міністерство внутрішніх справ України отримає від Європейського Союзу €1,4 млн для облаштування державного кордону.

Про це під час спільної зустрічі домовилися очільник МВС України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас.

— З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проекту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби, – сказав Денис Монастирський.

Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на €1,4 млн, а протягом кількох місяців європейські партнери погодять суттєве збільшення цієї суми.

Зі свого боку, Монастирський зазначив, що через загострення на кордоні ЄС та Білорусі, а також відверту демонстрацію агресивних намірів з боку східного та північного сусідів, Україна зацікавлена у розширені взаємодії з ЄС у безпекових питаннях.

Зазначається також, що Україна зацікавлена в участі засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС. Зустріч міністрів відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.

15 листопада Кабмін виділив Держприкордонслужбі України 21 млн грн для облаштування державного кордону колючим дротом типу Єгоза. В уряді зазначили, що мета виділення коштів – зміцнення обороноздатності держави.

Пізніше уряд ухвалив рішення виділити ще 175 млн грн на посилення охорони українського кордону у зв’язку з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону.