8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях прогнозується ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. Температура коливатиметься від -4°C на Заході до +12°C на Півдні країни.

Детальний прогноз погоди в Україні на середу, 8 грудня, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 8 грудня

У південних регіонах 8 грудня вночі і вдень дощитиме. Вітер переважно північно-східний, швидкістю до 12 м/с. Температура повітря коливатиметься від +7°C до +11°C, найтепліше буде в Криму – до +12°C.

У східних областях вночі та вдень опади не прогнозуються. На Донеччині та Луганщині температура повітря становитиме +7-9°C. У Харківській області вдень дощ та до +8°C.

На Півночі України протягом доби прогнозується мокрий сніг з дощем, температура коливатиметься від -3°C у Житомирській області до +4°C у Сумській.

У західних регіонах завтра буде найхолодніше – до -4°C та сніжитиме. 8 грудня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Івано-Франківської області прогнозується сніголавинна небезпека третього рівня.

У Центрі України вночі та вдень йтиме мокрий сніг з дощем, температура повітря у денний час доби температура буде від -1°C до +5°C, у Кіровоградській області до +7°C, а у Дніпропетровській до +9°C.

У Києві 8 грудня вдень прогнозується мокрий сніг з дощем, температура коливатиметься від 0°C до -2°C.