Маріанна Полевікова 17 років пропрацювала у соціальній сфері, займалася організацією масових заходів, тренінгів, тому коли в 2020 році настав карантин, працювати стало особливо сутужно, бо саме ця сфера постраждала найбільше.

Коли подруга Маріанни запропонувала взяти участь у конкурсі на грант від Міжнародної організації праці, яку фінансово підтримав данський уряд, жінка без вагань погодилася. І заснувала бренд із виготовлення сувенірної продукції My Joy.

– Цей тренінг – крута штука. Коли я дізналася про нього – був початок карантину. І я подумала: було б добре взяти участь і, можливо, це мій шанс для реалізації давніх мрій і можливість заробляти гроші самостійно, працювати не на дядька, а на себе. Свій досвід – це золото. Я давно мріяла прикрасити цей світ. Приємні речі мають бути в будинку кожного, – каже Маріанна.

Почала свій бізнес із розробки бізнес-плану, оскільки без розрахунків нічого не вийде. Із ним та своєю ідеєю виготовляти сувенірну продукції (футболки, чашки, сумки) виграла грант на $3 тис.

Купила все необхідне обладнання для створення дизайну та друку. Обладнання вибирала за критеріями: ціна/якість/можливість. Майже стільки ж, навіть більше, вклала і сама.

Придбала лазерний принтер, фотопринтер А3, ноутбуки, сировину (чорнило, папір, футболки, чашки, вініловий магніт, заготівлі для сублімації тощо). За 2-3 дні відкрила ФОП.

– Стандартні форми в реєстраційній палаті мені не підходили, і я заповнювала їх у розширеному вигляді. У мене близько 88 КВЕДів. Це не сподобалося працівникам реєстраційної палати та працівникам податкової, але це моє право і я написала всі можливі КВЕДи, які можуть бути в моїй роботі в майбутньому, – розповідає Маріанна.

Підприємиця вивчила всю техніку та технологію друку, ремонту обладнання, загалом освоїла повністю всі навички, пов’язані з друком. Зіпсувала не одну чашку і футболку, перш ніж досягла ідеалу.

– Моя команда – це директор, логіст, технолог, піарменеджер, дизайнер, менеджер зі спілкування з клієнтами, бухгалтер. І все це – я сама, – жартома розповідає жінка.

Зараз витрати на місяць бувають абсолютно різними: іноді ламається обладнання, іноді потрібно дозакуповувати дорогі матеріали та багато іншого. Доходи теж бувають кардинально різними. Бувало й таке, що за три тижні було одне замовлення.

Починала з однієї футболки на місяць. Нині за цей же час замовляють близько 100 нових виробів. Зараз клієнтів значно більше, тому що з’явився сайт і Instagram. Також свою роль грають профіль компанії на Google-картах та особисті зв’язки.

– Я пропрацювала довгий час у громадській сфері, і є багато людей, які мене знають, до мене звертаються. Сарафанне радіо добре працює, – каже Маріанна.

Асортимент завжди намагається збільшувати.

– Зараз я можу виконати індивідуальний друк на футболках будь-якого кольору, бо використовую прямий метод друку та працюю з термотрансферними матеріалами: термопапір (для повнокольорових зображень на кольорових та чорних тканинах) або термоплівка (для друку 1-3 кольорових логотипів або написів) на кольорових та чорних тканинах, а також на білих та світлих тканинах методом прямого друку. Також можу виконати друк на кепках, екосумках, масках, – захоплено і зі знанням справи розповідає Маріанна.

Також постійно додаються нові товари: чашки, термокухлі, термоси, тарілки, брелоки, годинники, пазли.

З поліграфії теж чимало послуг: фотодрук, вінілові магніти, листівки, візитки, флаєри, сертифікати. У планах робити календарі.

– Сьогодні маю повнорозмірну сітку. Хто звертається, завжди намагаюся збирати відгуки, бо завдяки ним хочу ввести “футболка Херсон”. На Google-картах я випадаю в перших позиціях. І я вважаю, це велике досягнення, – каже Маріанна.

Є індивідуальні замовлення та колективні.

– Наприклад, звертається завод з виробництва пластмаси і просить зробити досить велике замовлення футболок. Це легко і приємно, бо незважаючи на розмір замовлення, все відбувається за однією методикою – ти друкуєш. Так само із фестивалями працюю. З індивідуальними замовленнями складніше, тому що часто люди не розуміють, що таке макет, що на нього потрібно витратити час. Часто я роблю його безкоштовно, тому в планах створити стандартні макети з популярних приводів та тем, – розповідає підприємиця.

Тим, хто хоче розпочати свою справу, жінка радить обрати справу до душі і бути терплячими.