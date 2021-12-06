З 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%.

Про це свідчать проекти рішень щодо затвердження тарифів на розподіл (доставку) газу у 2022 році профільного регулятора – Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У проектах рішень йдеться, що з 1 січня 2022 року доставка газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. Проте тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону.

Крім того, на розмір тарифу впливає кількість споживачів та розміри витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

За даними НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) має отримати ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька область). Найменше пропонують за доставку Київгазу – лише 38 коп. за кубометр (з ПДВ).

Проте ці цифри ще не остаточні й можуть бути відкориговані після відкритих обговорень, що заплановані на 13-15 грудня. До обговорення долучать громадськість, фахівців і представників облгазів.

Після всіх зауважень та пропозицій, підготовлені до ухвалення проекти постанов оприлюднять на офіційному сайті НКРЕКП. Лише після цього регулятор ухвалить остаточне рішення, якими саме будуть нові тарифи на розподіл блакитного палива.

У НКРЕКП зазначають, коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому в Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів. Крім того, регулятор пообіцяв перевірити заявки облгазів на предмет маніпуляцій.

Щоб розрахувати щомісячну плату за розподіл газу, потрібно взяти за основу обсяг споживання газу протягом попереднього року. Суму кубометрів газу, спожитого за рік, треба помножити на тариф на розподіл. Далі отриманий результат ділять на 12 рівних платежів, які й сплачують щомісячно протягом року.

Ціни на газ у грудні

За даними центру ГазПравда, ціни на газ у грудні коливаються від 7,799 грн до 13,5 грн за кубометр. Водночас понад 30 компаній встановили ціну нижче 8 грн за кубометр блакитного палива.

Найнижчий цінник запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн за кубометр, а найвищий – Херсонська обласна енергопостачальна компанія (13,5 грн за кубометр).

Джерело: НКРЕКП, ГазПравда