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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію: детальна інструкція

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію: детальна інструкція

Крім захисту організму, українці можуть отримати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу. Вже незабаром приємний бонус для громадян, які пройшли повний курс імунізації, стане доступним у мобільному додатку Дія.

На стимуляцію вакцинації серед українців з державного бюджету виділять близько 8 млрд грн. З 19 грудня кожен імунізований громадянин зможе витратити ці гроші протягом чотирьох місяців на певні послуги.

Щоб встигнути отримати кошти у цьому році, необхідно подати заявку в застосунку Дія до 29 грудня. Пілотний проект запустять з 13 грудня, а система почне діяти через тиждень – 19 грудня. Як подати заявку на отримання 1 тис. грн за вакцинацію – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Які умови потрібно виконати

  • пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу;
  • завантажити на ґаджет мобільний додаток Дія;
  • згенерувати зелений Covid-сертифікат.
сертифікат

Фото: Depositphotos

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, людина, яка не вакцинувалася та не згенерувала документ, не зможе отримати гроші.

Коли та куди надійдуть кошти

Деякі користувачі додатку Дія зможуть подати заявку на отримання 1 тис. грн після запуску пілотного проекту, запланованого на 13 грудня. Система має повністю запрацювати з 19 грудня.

Всі люди, які згенерували Covid-сертифікати, у цей день можуть оновити додаток Дія, натиснути на нову опцію єПідтримка та підтвердити досягнення 18-річного віку.

Згодом з’явиться перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку за декілька кліків. Гроші за вакцинацію надійдуть на рахунок, який ви оберете. Водночас не важливо, чи був він у вас до цього.

Кошти після щеплення мають надійти на рахунок приблизно через два дні.

Спочатку така можливість буде доступна лише у Дії, проте у Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що потім віртуальну картку для грошей за вакцинацію можна буде відкрити через додатки банків.

Які банки почали випускати віртуальні картки

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що з 9 грудня банки почали випускати віртуальні картки для проекту єПідтримка. Серед них – Monobank, А-Банк та Альфа-Банк.

За його словами, наразі інші банки працюють над процесом підключення такої можливості.

На що можна витратити гроші за вакцинацію

Гроші за вакцинацію проти коронавірусу не можна отримати через банкомат або комусь переказати. Українці можуть витратити кошти на певний перелік послуг чи товарів.

Наприклад, громадяни можуть купити квитки у кіно, театр, музей, або подорожувати потягом всередині України.

Розрахуватися за товари можна буде онлайн, наприклад, під час замовлення книг у спеціалізованому магазині. Водночас за них не можна заплатити у продуктовому супермаркеті, оскільки їхня участь не передбачена програмою.

Скільки кошти лежатимуть на рахунку

Витратити гроші за вакцинацію можна лише на території України. Після надіслання заявки на отримання коштів, українці матимуть можливість витратити 1 тис. грн протягом чотирьох місяців.

Якщо протягом цього терміну гроші не витратять на товари чи послуги, тоді їх повернуть державі, а рахунок закриють.

Не встановлений додаток Дія: що робити

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що поки що така можливість стане доступною лише у додатку Дія. Проте протягом 2022 року планують запропонувати новий механізм переказу коштів.

Можливо, згодом запустять сайт для отримання грошей за вакцинацію, проте над цим зараз працюють.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 10 грудня 2021 року, в Україні 39,4% дорослих українців пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

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