Під час новорічно-різдвяних свят відділення Нової пошти будуть зачинені лише 1 та 7 січня 2022 року.

На Різдво 25 грудня та напередодні Нового року 31 грудня компанія працюватиме за графіком суботи – із 09.00 до 18.00.

26 грудня компанія працюватиме за графіком неділі – із 10.00 до 18.00.

Поки немає інформації про те, як працюватимуть відділення 27 грудня (є вихідним через те, що Різдво 25 грудня випадає на суботу) та 3 січня (є вихідним через те, що Новий рік 1 січня випадає на суботу).

Тож, повідомили Фактам ICTV в компанії, очевидно, що відділення працюватимуть за звичайним графіком.

Відділення Укрпошти 25 грудня, 1 та 7 січня в Україні працюватимуть трішки інакше. Більшість відділень в ці дні будуть зачиненими.

Прийматимуть клієнтів лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.

Як працюватимуть чергові відділення Укрпошти в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові в святкові дні, читайте в матеріалі.

Фото: Нова пошта