Під час новорічно-різдвяних свят відділення Нової пошти будуть зачинені лише 1 та 7 січня 2022 року.
На Різдво 25 грудня та напередодні Нового року 31 грудня компанія працюватиме за графіком суботи – із 09.00 до 18.00.
26 грудня компанія працюватиме за графіком неділі – із 10.00 до 18.00.
Поки немає інформації про те, як працюватимуть відділення 27 грудня (є вихідним через те, що Різдво 25 грудня випадає на суботу) та 3 січня (є вихідним через те, що Новий рік 1 січня випадає на суботу).
Тож, повідомили Фактам ICTV в компанії, очевидно, що відділення працюватимуть за звичайним графіком.
Відділення Укрпошти 25 грудня, 1 та 7 січня в Україні працюватимуть трішки інакше. Більшість відділень в ці дні будуть зачиненими.
Прийматимуть клієнтів лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.
Як працюватимуть чергові відділення Укрпошти в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові в святкові дні, читайте в матеріалі.
Фото: Нова пошта