Українська компанія у топ-3 престижного міжнародного конкурсу архітектури та дизайну

Українська компанія Tabooret Development посіла третє місце на престижному міжнародному фестивалі архітектури та дизайну Євразійська премія 2021.

Це єдина українська компанія серед переможців у міжнародній премії. Перше і друге місце зайняли китайська і тайванська компанії.

У фестивалі взяли участь архітектори та дизайнери з 22 країн світу: Італії, Німеччини, Португалії, України, Нідерландів, Нігерії, Колумбії, Тайваню, Нової Зеландії, Китаю, Білорусі, Ірану, Бангладеш, Індії, Ізраїлю, Греції, Чехії, Польщі, Угорщини, Казахстану, Росії, Азербайджану.

Tabooret Development стала призером в номінації Приватний інтер’єр, представивши проект дизайну Dark Oak Walls.

Він об’єднав простори двох квартир і був реалізований для молодої сім’ї в столичному житловому комплексі Бульвар фонтанів.

Працюючи над проектом, команда Tabooret Development за рахунок поєднання складних текстур створила ефект ненав’язливого, але при цьому контрастного інтер’єру. Він виконаний в сірих тонах і одночасно наповнений фарбами і яскравими фактурами.

Головний акцент в дизайні був зроблений на використанні натуральних матеріалів. Крім продуманого планування, яка поєднує в собі функціональність і простір, компанією була спроектована і виготовлена вся корпусні меблі.

– Я рада, що ми змогли гідно представити Україну на міжнародному конкурсі і зайняли призове місце. Рівень конкурсантів дуже високий і конкурувати зі світовими топ компаніями непросто. Нагорода – це одночасно визнання професіоналізму нашої команди і мотивація для нас ще інтенсивніше розвиватися, — розповіла засновниця Tabooret Development Катерина Чуріна.

Друге місце на конкурсі зайняла тайванська компанія Wyson Architecture Interior Design, а перше – китайська компанія Dong Lin Interior Design Construction.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль архітектури та дизайну Євразійська премія – це унікальний некомерційний проект, який, об’єднуючи кращих архітекторів, містобудівників і дизайнерів по всьому світу, демонструє найцікавіші, інноваційні ідеї та рішення.

Фестиваль проводиться з 2002 року.

Дизайн студія Tabooret Development реалізує інтер’єри в Україні, а також за її межами з 2009 року.

Філософія компанії – створення лаконічних чистих просторів, в яких кожна деталь знаходиться на своєму місці. Студія створює проекти як для комерційних інтер’єрів, так і для житлових просторів.

Tabooret Development – багаторазовий призер і фіналіст українських та міжнародних архітектурних конкурсів, володар безлічі нагород, зокрема Interium 2021. Кращий офіс. SPORTBANK, Інтер’єр року 2021. PRESTIGE-2, Ukrainian design The Very Best Of 2021. Інститут когнітивного моделювання, Kiff 2021.

Кращий інтер’єр громадського приміщення -SPORTBANK, Interium 2015. Кращий дизайн житлового простору.

Серед клієнтів Tabooret Development такі компанії, як Institute of Сognitive Modeling, 1 + 1 video, Oriflame, Mutador Україна.