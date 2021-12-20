В Одесі жінка під наркотиками викрала яхту та врізалася у пірс

В Одесі біля морського вокзалу 25-річна жінка вкрала яхту та врізалася у пірс.

Власник транспортного засобу прийшов на причал і виявив його відсутність. Чоловік повідомив про інцидент у поліцію.

Патрульні поліцейські та берегова охорона обстежили прилеглу територію. Вони виявили у морі судно, яке наїхало на бетонну огорожу.

Жінка з ознаками наркотичного сп’яніння пояснила, що на яхті планувала потрапити до Миколаєва.

Правоохоронці перевірили громадянку через портали Міністерства внутрішніх справ і з’ясували, що вона перебуває у розшуку.

Раніше на порушницю складали адміністративні протоколи за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Цього разу на неї також склали адмінматеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП. Після цього 25-річну жінку передали слідчим.

Їй загрожує штраф у розмірі 2,4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (40,8 тис. грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на дев’ять років.

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