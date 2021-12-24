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Рівень безробіття в Україні зменшився, але не повернувся до допандемічних часів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Рівень безробіття в Україні зменшився, але не повернувся до допандемічних часів

В Україні зменшився рівень безробіття. У третьому кварталі 2021 року (липні-вересні) серед робочої сили віком 15 років і старше він становив 9,1%, знизившись з 9,3% у другому кварталі кварталі.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення віком 15–70 років – 56,9%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,1%, а у віці 15–70 років – 9,2%.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 16,1 млн осіб, а у віці 15–70 років – 16 млн осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становила по 1,6 млн осіб.

Але, попри ці показники, рівень безробіття все ще не повернувся до допандемічниих часів.

У 2022 році розмір допомоги з безробіття в Україні збільшиться. У Державному бюджеті передбачено, що наступного року розмір прожиткового мінімуму змінюватиметься у три етапи.

У зв’язку з цим збільшиться й розмір допомоги з безробіття, який прив’язаний до цього рівня. Зокрема, зміниться сума виплати максимальної допомоги з безробіття. Скільки платитимуть українцям без зайнятості – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Держстат

Фото: Dreamstime

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