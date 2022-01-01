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Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ).

У 2001-2002 роках Юрій Галушкін брав участь у миротворчій операції в Косово.

У 2014-2015 роках Галушкін обіймав посаду в. о. командувача Високомобільних десантних військ, які тоді входили до складу Сухопутних військ Збройних сил. Після того, як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Галушкіна призначили заступником командувача.

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З кінця 2019 року Галушкін проходив службу на посаді головного інспектора Міноборони України, а з середини 2020 року – був заступником головного інспектора.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року набуває чинності Закон України Про основи національного спротиву, у якому зазначається, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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