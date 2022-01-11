Поліцейським, рятувальникам та іншим працівникам МВС підвищать зарплату: коли та на скільки

Працівникам системи Міністерства внутрішніх справ всіх категорій підвищать заробітну плату на 10% вже з 1 лютого 2022 року.

Йдеться не лише про правоохоронців, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

– У бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, – зазначив він.

За його словами, на 2022 рік у державному бюджеті на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплатню працівників Національної поліції виділили 1 млрд грн.

Монастирський зазначив, що кошти для підвищення заробітних плат вдалося отримати завдяки спеціальній операції Акциз, яка спрямована на боротьбу з нелегальною реалізацією підакцизних товарів.

За інформацією Державної податкової служби, лише за два останні місяці 2021 року додатково надійшло 2,3 млрд грн.

Крім того, з лютого 2022 року відновиться право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.