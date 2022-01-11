У мережі порівняли садочки України та Німеччини: об’єкти Великого будівництва складають конкуренцію Європі

Нові дитсадки, які будують в Україні за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, можуть на рівних конкурувати з найкращими європейськими аналогами.

Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook показав, який вигляд мають нові садочки в Україні та Німеччині.

– Дитячі садочки, які будуються та реконструюються зараз у нас у країні. І дитячі садочки у Німеччині. На фото вгорі: ліворуч і праворуч дитсадки, які реконструюються прямо зараз у Кривому Розі, по центру – дитячий садок, що будується зараз у формі сот, у Рівному, – написав він.

Перший садок у формі сот був відкритий у Підгородному Дніпропетровської області. Він став втіленням інноваційного дизайну та енергоефективності.

У садочку площею понад 2 тис. м² – панорамні вікна, внутрішній дворик з підігрівом, яскраві інтер’єри, власна котельня та сонячні батареї на даху.

Садочки за цим проєктом відкрили також і в інших населених пунктах області, а зараз масштабують на всю країну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою Велике будівництво було відкрито понад 150 дитсадків нового зразка, у планах – зробити ще 300.