Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у справі про катастрофу Ан-26 під Харковом у вересні 2020 року, внаслідок якої загинули 26 українських військових.

За даними Державного бюро розслідувань, фігурантами справи є екс-командувач Повітряних сил ЗСУ, екс-керівник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, екс-командир військової частини А4104, його два екс-заступники та екс-керівник польотів.

Фігурантів звинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду, порушенні правил підготовки до польотів та експлуатації літальних апаратів.

Прокуратура з’ясувала, що під час проведення навчального польоту на авіаційному аеродромі військової частини кількість курсантів на літаку перевищувала норму.

Повітряне судно виконало не передбачені для нього льотні вправи, а на підльоті до посадкової смуги втратило висоту, зіткнулося з землею та загорілося.

25 вересня 2020 року біля військового аеродрому в авіакатастрофі під Чугуєвом загинули шість членів екіпажу та 20 курсантів військового університету.

Дії екс-командувача ПС ЗСУ та екс-керівника ХУПС кваліфікували за частиною 3 статті 425 (Недбале ставлення до військової служби), екс-командира військової частини та двох його екс-заступників – за частиною 3 статтей 425 та 416 (Порушення правил польотів або підготовки для них), екс-керівника польотів – за статтею 416 Кримінального кодексу України.

Фігурантам може загрожувати тюремне ув’язнення терміном від п’яти до 15 років. Незабаром підозрювані постануть перед судом.