Військовий облік для жінок в Україні: Зеленський закликав уточнити перелік професій

Президент Володимир Зеленський закликав міністра оборони Олексія Резнікова уточнити перелік представниць спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку.

Глава держави у відповідь на петицію про скасування військового обліку для жінок має намір скоротити перелік професій, згідно з яким українки мають це робити.

Про це йдеться у відповіді Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/130110-еп, яку 23 грудня 2021 року розмістили на Офіційному інтернет-представництві президента України.

На думку Офісу президента, суспільний резонанс спричинений недостатньо обґрунтованим, надто широким новим переліком спеціальностей і професій.

Звернення підтримали понад 37 тис. українців. Зеленський зазначив, що громадяни мають рівні конституційні права та свободи, є рівними перед законом, тому не може бути привілеїв чи обмежень за статтю.

Згідно з законом України Про військовий обов’язок і військову службу, українки зі спеціальністю чи професією з затвердженого переліку Міністерства оборони України, які придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, зобов’язані ставати на військовий облік.