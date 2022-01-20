Сьогодні, 20 січня, у Вінниці та Дніпрі невідомі “замінували” усі школи. Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбах поліції міст.

Так, у Вінниці о 10.30 на електронну скриньку поліції надійшло повідомлення про те, що всі навчальні заклади міста заміновано. Учнів, вчителів та персонал евакуювали.

– Наразі вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи обстежують всі навчальні заклади на виявлення вибухонебезпечних предметів, – зазначили у поліції міста Вінниця.

У пресслужбі повідомили, що у листі зазначено електронну адресу, тому експерти з кібербезпеки будуть з’ясовувати, звідки надійшов лист.

Речниця пресслужби поліції Дніпра Аліна Стадник повідомила Фактам ICTV, що до поліції близько 11.45 надійшов електронний лист з інформацією про нібито мінування усіх шкіл міста.

Наразі рятувальники та поліція перевіряють навчальні заклади.

Серія “замінувань” по Україні

11 січня в Києві до правоохоронних органів надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл.

12 січня поліція отримала повідомлення про можливе мінування аеропортів Київ ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) та Бориспіль, станцій метро, а також ТРЦ Глобус.

12 січня поліція Черкас отримала анонімне повідомлення про “мінування” шкіл міста. Такі повідомлення надходили чотири дні, тому влада міста рекомендувала школам перейти на дистанційне навчання.

12 січня правоохоронці Дніпра, Львова та Одеси також отримали повідомлення про мінування шкіл та торгових центрів.

13 січня в Черкасах знову отримали анонімне повідомлення про замінування всіх торговельних центрів міста.

Ввечері 15 січня знову надійшло повідомлення про начебто мінування аеропорту Жуляни у Києві. Наступного дня знову шукали вибухівку у столичних аеропортах.

А 17 січня в Києві зачиняли кілька станцій метро через дзвінки про мінування.

За повідомлення про фейкові мінування загрожує кримінальна відповідальність – до 8 років позбавлення волі.