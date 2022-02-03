Мобільний оператор Київстар пообіцяв своїм абонентам, які сьогодні відчули складнощі зі зв’язком, компенсації. Про це йдеться у повідомленні оператора.

Компанія попросила вибачення у користувачів та наголосила, що докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс.

– Сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі, коли вони телефонували на інші номери в мережі Київстар та 466… Приблизно з 10.30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову працює, – йдеться у повідомленні.

Крім того, оператор передбачив компенсації для абонентів. Гроші буде нараховано автоматично.

У компанії поки не повідомляють, що стало причиною масового збою у роботі.

Джерело: Kyivstar