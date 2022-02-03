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Київстар пообіцяв компенсації за перебої зі зв’язком

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Київстар пообіцяв компенсації за перебої зі зв’язком

Мобільний оператор Київстар пообіцяв своїм абонентам, які сьогодні відчули складнощі зі зв’язком, компенсації. Про це йдеться у повідомленні оператора.

Компанія попросила вибачення у користувачів та наголосила, що докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс.

– Сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі, коли вони телефонували на інші номери в мережі Київстар та 466… Приблизно з 10.30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову працює, – йдеться у повідомленні.

Крім того, оператор передбачив компенсації для абонентів. Гроші буде нараховано автоматично.

У компанії поки не повідомляють, що стало причиною масового збою у роботі.

Джерело: Kyivstar

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