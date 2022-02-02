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Факти / Україна

У Львові повідомили про замінування п’ятьох вулиць: кажуть, що вибух буде вночі

Ілля Нежигай редактор стрічки
мінування

Ввечері 1 лютого на гарячу лінію Львівської міськради надійшло повідомлення про начебто замінування п’ятьох вулиць.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про вулиці Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

Під час дзвінка повідомили, що вибух має відбутись о 2.00 год 2 лютого.

У зв’язку з цим районні адміністрації міста почали співпрацю з правоохоронцями.

Наразі вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Хвиля “мінувань” в Україні

В Україні з початку січня неодноразово повідомлялось про “мінування” різних об’єктів у низці міст.

Наприклад, 27 січня, правоохоронці отримали повідомлення про начебто замінування шкіл у Львові, Запоріжжі та Бердянську.

Подібні повідомлення про “мінування” перед цим були у Вінниці та Дніпрі, коли невідомі своїми дзвінками паралізували роботу всіх шкіл.

А 20 січня у Києві надійшло повідомлення про начебто мінування Офісу президента, яке теж виявилось хибним.

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Джерело: Міськрада Львова

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