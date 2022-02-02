Ввечері 1 лютого на гарячу лінію Львівської міськради надійшло повідомлення про начебто замінування п’ятьох вулиць.
Як зазначається у повідомленні, йдеться про вулиці Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.
Під час дзвінка повідомили, що вибух має відбутись о 2.00 год 2 лютого.
У зв’язку з цим районні адміністрації міста почали співпрацю з правоохоронцями.
Наразі вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.
Хвиля “мінувань” в Україні
В Україні з початку січня неодноразово повідомлялось про “мінування” різних об’єктів у низці міст.
Наприклад, 27 січня, правоохоронці отримали повідомлення про начебто замінування шкіл у Львові, Запоріжжі та Бердянську.
Подібні повідомлення про “мінування” перед цим були у Вінниці та Дніпрі, коли невідомі своїми дзвінками паралізували роботу всіх шкіл.
А 20 січня у Києві надійшло повідомлення про начебто мінування Офісу президента, яке теж виявилось хибним.
Джерело: Міськрада Львова