У зв’язку з цим районні адміністрації міста почали співпрацю з правоохоронцями.

Наразі вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Хвиля “мінувань” в Україні

В Україні з початку січня неодноразово повідомлялось про “мінування” різних об’єктів у низці міст.

Наприклад, 27 січня, правоохоронці отримали повідомлення про начебто замінування шкіл у Львові, Запоріжжі та Бердянську.

Подібні повідомлення про “мінування” перед цим були у Вінниці та Дніпрі, коли невідомі своїми дзвінками паралізували роботу всіх шкіл.

А 20 січня у Києві надійшло повідомлення про начебто мінування Офісу президента, яке теж виявилось хибним.

Джерело: Міськрада Львова