Атмосферні фронти з північного заходу Європи погіршать погоду в Україні. З ними на територію країни 5 та 6 січня увірвуться мокрий сніг, сильний вітер, проте є й плюси – прийде потепління, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

За її словами, у зоні опадів спочатку опиниться західна та північна частини країни.

– Більшість центральних областей потраплять у вологу повітряну масу в суботу вдень. Південь та схід відчують прихід атмосферних фронтів із опадами пізно ввечері 5 лютого та вночі 6 лютого. Вітер у більшості областей буде північно-західний з переходом на південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів, – уточнила вона.

Водночас, як каже Діденко, зміна напрямку вітру на південний спричинить потепління, хоча найближчої ночі ще буде холодно – переважно -2 -9, на півночі – до -7 -12.

Вночі найтепліше буде не на півдні, а на заході – близько нуля градусів.

– Проте вдень у суботу температура повітря повсюди в Україні підвищиться, хіба в східних областях ще затримається невеликий мороз. А ось у неділю й у східній частині також потепліє, – прогнозує синоптик.

По Україні 6 лютого протягом дня 0 +3, на півдні +2 +6.

У Києві 5 лютого хмарно, сніг з переходом у мокрий сніг. Вночі -6 -9, вдень потепліє до відлиги, але посилиться вітер. У неділю суттєвих опадів не очікується, буде тепла вітряна погода.