СБУ знешкодила підпільну “фабрику” фейкових акаунтів для інформаційних диверсій Росії

Правоохоронці викрили та знешкодили чергову гібридну загрозу інформаційно-підривної діяльності, організовану спеціальними службами Росії проти України.

За даними Служби безпеки України, у Житомирській області нейтралізували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з РФ.

Через ці сторінки поширювали деструктивну та маніпулятивну інформацію, проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки України.

Правопорушники використовували спеціальну програмне забезпечення, вироблене у Росії. Хакерська програма створювала віртуальні акаунти без сервісів мобільного зв’язку.

Через спеціалізовані інтернет-платформі готові облікові записи передавали замовникам з Росії. За свою роботу вони отримували гроші, які переказували на електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

Представники країни-агресора поширювали провокативні та дезінформаційні матеріали, щоб розхитати внутрішньо-політичну ситуацію на території України.

Прокуратура відкрила провадження за ст. 111 (Державна зрада) та ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Двох жителів Житомирської області можуть посадити до в’язниці на 15 років з можливою конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до злочину. Триває досудове розслідування.