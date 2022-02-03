На третьому етапі створення Сил територіальної оборони в невеликих населених пунктах можуть утворювати добровольчі формування з місцевих мешканців.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков.

Третій етап, за необхідності, може розпочатися після завершення набору 10 тис. професійних військових до підрозділів тероборони (за штатом мирного часу) та 130 тис. резервістів (за штатом особливого періоду).

За словами Резнікова, до добровольчих формувань набиратимуть мисливців серед мешканців певного населеного пункту, які мають дозвіл на зброю.

– Селище, де немає потреби створювати батальйон або бригаду, з числа місцевих мешканців, мисливців, які мають дозвіл на мисливську зброю, які розуміють місцевість, які мають довідку про те, що вони не притягалися до кримінальної відповідальності, не стоять на обліку в наркологічному диспансері тощо. Серед них можуть утворюватися добровольчі формування для забезпечення задач, поставлених саме в цій локації, – наголосив міністр.

Він уточнив, що такі формування можуть охороняти тунелі, мости, важливі перехрестя (якщо там потенційно можуть рухатися підрозділи ЗСУ).

За словами Резнікова, утворення добровольчих формувань розпочнеться, якщо таке рішення ухвалить головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Я спілкуюся з мисливцями, особливо з Волині. Вони вже активно пропонують свої послуги, кажуть: Ми готові до захисту нашої землі, – зазначив Резніков.

Як відомо, до складу Сил територіальної оборони входять: командування, чотири регіональні управління (Схід, Захід, Південь, Північ), 25 бригад (у кожній області та в Києві) та близько 150 батальйонів. На третьому ж етапі можуть утворити добровольчі формування територіальних громад.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким дозволила теробороні використовувати особисту мисливську і стрілецьку зброю.