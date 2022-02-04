Знайшов пачку грошей під рестораном і викликав поліцію: житомирянин розчулив мережу

Відео про те, що поблизу ресторану на околиці Житомира знайшли пачку грошей, сколихнуло мережу. Через резонанс події у поліції підтвердили, що справді зафіксовано такий факт ввечері 2 лютого.

Після 21.00 до них зателефонував 22-річний житомирянин і повідомив, що випадково знайшов у снігу значну суму грошей.

Поліцейські, які прибули на виклик, зафіксували все належним чином та вилучили кошти.

Зараз правоохоронці намагаються встановити власника. Для цього вивчаються записи з камер відеоспостерження.

Забрати гроші можна у Житомирському відділі поліції №1, проте власник ще не з’явився.

Керівниця пресслужби Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко відмовилася назвати суму, яка була в пакунку.

Проте, за інформацією джерел у поліції, йдеться приблизно про 30 тис. грн.