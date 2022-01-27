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Факти / Україна / Суспільство

Циклон Marie насувається на Україну: коли і чого чекати від погоди

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сніг, снег, зима, ожеледиця, гололед

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні, яке прийде з циклоном на ім’я Marie. За прогнозами Наталі Діденко, у п’ятницю, 28 січня, атмосферні фронти принесуть сніг, мокрий сніг, на Півдні країни – з дощем. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.

– Місцями очікується налипання мокрого снігу.  Вітер південно-західного напрямку задуватиме і завіватиме до штормового на Заході та Півночі. А в центральних областях, на Сході та Півдні ще побуде помірним, проте й там у суботу посилиться до 15-20 м/с, – попереджає синоптик.

Водночас температура повітря найближчої ночі буде доволі низькою: на Сході, у Центрі та на Півдні – до -3 -8 градусів, на Сумщині та Харківщині – до -8 -11.

А вдень скрізь по Україні буде близько нуля, у південних областях – до +1 +4.

У Києві завтра вітер, сніг, мокрий сніг, налипанням мокрого снігу. Температура повітря – від 0 до +2.

Січень добігає кінця, а у лютому погода в Україні за основними кліматичними показниками буде характерною для цього періоду, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Зокрема, середня температура повітря в останній місяць зими очікується в діапазоні від 0 до -4 градусів.

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Фото: Pexels

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