Право на отримання субсидії в Україні мають сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу.

Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.