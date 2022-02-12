Міністерства закордонних справ різних країн заявили про евакуацію своїх дипломатів та їхніх родин з України на тлі загрози масштабного вторгнення Росії. Крім того, держави висловили побоювання за життя своїх громадян та закликали їх виїхати з нашої країни.

Серед них – США, Велика Британія, Нідерланди, Південна Корея, Японія, Норвегія, Латвія, Чорногорія, Ізраїль та інші країни.

У Британії заявили про вивезення співробітників посольства з Києва. Про це повідомили у місцевому Міністерстві закордонних справ.

У столиці Норвегії Осло також порекомендували не відвідувати територію Росії в межах 250 км від кордону з Україною.

За даними видання Bild, відбулася надзвичайна телефонна конференція. У ній взяли участь Джо Байден, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Борис Джонсон, Анджей Дуда, Маріо Драгі, Єнс Столтенберг, Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляйєн та інші.

Росія продовжує нарощувати армію біля кордонів України. Крім того, у сусідній Білорусі тривають спільні навчання з Російською Федерацією.

Україна оголосила про надання Росії 48 годин для роз’яснення військової активності біля кордонів нашої держави, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.