Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

За допомогою Bayraktar: як ЗСУ боронять українські кордони

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ

ЗСУ протистоять російській агресії, де ворожа армія її проявляє.

Військові розповіли про стан на різних напрямках оборони.

– Збройні сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника. У Чорноморській оперативній зоні ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати Bayraktar, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.

– Внаслідок бою противник зазнав втрат, знищено п’ять БТР та автомобіль. Зупинено наступ танків у районі Путивлю. Над Вишгородом збито вертоліт К52, – повідомили у ЗСУ.

Однак за міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка бої тривають.

 

24 лютого російські війська вторглися на територію України. Було чутно вибухи біля низки міст країни, зокрема Києва, Харкова, Дніпра.

Читайте
Росіяни потрапляють у полон і гинуть – в ОП оцінили план РФ щодо вторгнення в Україну

Протягом дня тривало протистояння на різних напрямках, відбувається воно й наразі.

Попри це, громадян закликають зберігати спокій та черпати інформацію лише з перевірених джерел.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка