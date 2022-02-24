ЗСУ протистоять російській агресії, де ворожа армія її проявляє.

Військові розповіли про стан на різних напрямках оборони.

– Збройні сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника. У Чорноморській оперативній зоні ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати Bayraktar, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.

– Внаслідок бою противник зазнав втрат, знищено п’ять БТР та автомобіль. Зупинено наступ танків у районі Путивлю. Над Вишгородом збито вертоліт К52, – повідомили у ЗСУ.

Однак за міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка бої тривають.

24 лютого російські війська вторглися на територію України. Було чутно вибухи біля низки міст країни, зокрема Києва, Харкова, Дніпра.

Протягом дня тривало протистояння на різних напрямках, відбувається воно й наразі.

Попри це, громадян закликають зберігати спокій та черпати інформацію лише з перевірених джерел.