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ЗСУ відбили острів Зміїний – Генштаб

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ відбили острів Зміїний – Генштаб

Збройні сили України відбили острів Зміїний. Про це повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині російські військові намагалися захопити острів Зміїний у Чорному морі.

Українські прикордонники повідомили, що до українського острова підійшли дві невпізнані цілі.

— Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону , — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що місто Маріуполь (Донецька область) та місто Щастя (Луганська область) перебувають під контролем України.

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