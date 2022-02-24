Збройні сили України відбили острів Зміїний. Про це повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині російські військові намагалися захопити острів Зміїний у Чорному морі.

Українські прикордонники повідомили, що до українського острова підійшли дві невпізнані цілі.

— Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону , — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що місто Маріуполь (Донецька область) та місто Щастя (Луганська область) перебувають під контролем України.