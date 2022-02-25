Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність: Зеленський записав відео з Києва

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому підтвердив, що він перебуває у столиці України.

— Всі ми тут – наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу, і так буде далі. Слава нашим захисникам та захисницям. Слава Україні, – сказав президент.

Разом із Зеленським на відео присутні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк.

Таким чином президент спростував неправдиву інформацію про свій від’їзд з Києва.