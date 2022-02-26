Які країни приймають біженців з України – куди можна виїхати

Уже третю добу в Україні триває війна – 24 лютого Росія здійснила напад з різних напрямків. Через це мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.

ЄС підготував план для прийому українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого.

– Ми маємо з усіма країнами-членами на передовій чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти цих біженців з України, – уточнила Урсула фор ден Ляєн.

Куди можуть їхати українці:

Польща

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі заявив, що Польща країна готова приймати стільки громадян, скільки будуть на кордонах.

Водночас у приймальних пунктах українців забезпечуватимуть харчуванням та медичним обслуговуванням.

Кордон можна перетнути без закордонного паспорта та сертифіката вакцинації.

Словаччина

У МВС Словаччини оголосили, що країна готова прийняти всіх громадян, які тікають від війни.

Водночас в’їзд буде дозволено навіть громадянам без дійсного паспорта.

Проте це буде можливо лише після індивідуального спілкування з прикордонниками.

Угорщина

Уряд Угорщини також відправи людей для допомоги громадянам України. Міністр оборони Тібор Бенко говорить, що країна планує прийняти близько 600 тис. українців.

Щодо правил перетину кордону додатково не повідомляється.

Молдова

Президент Мая Санду також заявила про готовність Молдови надавати допомогу українцям.

КПП на спільному кордоні працюють у посиленому режимі.

Чехія

Прага готова приймати українців. Країна створила кризовий центр, зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передає Chezh Radio.

Естонія

Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Про це заявив генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер.

Ірландія

Ірландія екстрено скасовує візовий режим для українців, які в’їжджатимуть до країни. Про це повідомила міністр юстиції Хелен Макенті.

США

Крім того, США також готові прийняти українських біженців. Проте, як вважає речниця Білого дому Джен Псакі, більшість з них осядуть у країнах ЄС.

Не лише готовністю прийняти біженців, а й гострою критикою відреагували західні партнери на напад Росії на Україну. Обговорюються різноманітні санкції.