Які країни приймають біженців з України – куди можна виїхати

Уже третю добу в Україні триває війна – 24 лютого Росія здійснила напад з різних напрямків. Через це мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.
ЄС підготував план для прийому українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого.
– Ми маємо з усіма країнами-членами на передовій чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти цих біженців з України, – уточнила Урсула фор ден Ляєн.
Куди можуть їхати українці:
- Польща
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі заявив, що Польща країна готова приймати стільки громадян, скільки будуть на кордонах.
Водночас у приймальних пунктах українців забезпечуватимуть харчуванням та медичним обслуговуванням.
Кордон можна перетнути без закордонного паспорта та сертифіката вакцинації.
- Словаччина
У МВС Словаччини оголосили, що країна готова прийняти всіх громадян, які тікають від війни.
Водночас в’їзд буде дозволено навіть громадянам без дійсного паспорта.
Проте це буде можливо лише після індивідуального спілкування з прикордонниками.
- Угорщина
Уряд Угорщини також відправи людей для допомоги громадянам України. Міністр оборони Тібор Бенко говорить, що країна планує прийняти близько 600 тис. українців.
Щодо правил перетину кордону додатково не повідомляється.
- Молдова
Президент Мая Санду також заявила про готовність Молдови надавати допомогу українцям.
КПП на спільному кордоні працюють у посиленому режимі.
- Чехія
Прага готова приймати українців. Країна створила кризовий центр, зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передає Chezh Radio.
- Естонія
Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Про це заявив генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер.
- Ірландія
Ірландія екстрено скасовує візовий режим для українців, які в’їжджатимуть до країни. Про це повідомила міністр юстиції Хелен Макенті.
- США
Крім того, США також готові прийняти українських біженців. Проте, як вважає речниця Білого дому Джен Псакі, більшість з них осядуть у країнах ЄС.
Не лише готовністю прийняти біженців, а й гострою критикою відреагували західні партнери на напад Росії на Україну. Обговорюються різноманітні санкції.