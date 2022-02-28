У київському ТЦ Космополіт, що на Шулявці, тварини із контактного зоопарку Звірополіс наразі потребують допомоги продуктами та доглядом. Про це Фактам ICTV розповіла дівчина Олександра, яка наразі доглядає за зоопарком.

Вона розповіла, що у звіринці перебувають 54 тваринки, зокрема екзотичні: це і ящірки, лемури, єноти, їжаки.

Продуктів та сіна для підстилки поки що вистачить на п’ять днів, далі необхідно буде закуповувати.

За словами Олександри, найбільша потреба в фізичній допомозі, а саме: поприбирати у вольєрах, закупити й принести необхідні продукти, тирсу, сіно. Тому дівчина закликає допомогти доглядати за мешканцями звіринцю.

– Ми не просимо грошей, нам треба допомога руками… Тваринки відчувають, що щось трапилося, – сказала Олександра.

Крім того, є ще один контактний зоопарк у ТЦ Блокбастер, проте Олександра говорить, що не має з ним контакту і не знає, яка ситуація з тваринами там, чи потрібна їм допомога. Вона просить небайдужих киян поцікавитися, як справи у Блокбастері.

Зв’язатися із самою Олександрою можна за номером телефону 073 060 03 60.