Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину. Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.
Комендантська година в Україні 2022
- Київ – з 20.00 до 07.00;
- Київська область – з 19.00 до 7.00;
- Волинська область – з 22.00 до 6.00;
- Вінницька область – з 22.00 до 7.00;
- Дніпропетровська область – з 20.00 до 6.00;
- Донецька область – з 18.00 до 6.00;
- Житомирська область – з 22.00 до 6.00;
- Закарпатська область – не вводили;
- Запорізька область – з 19.00 до 6.00;
- Івано-Франківська область – з 22.00 до 7.00;
- Кіровоградська область – з 20.00 до 6.00;
- Львівська область – з 22.00 до 6.00;
- Миколаївська область – з 19.00 до 6.00;
- Одеська область – з 19.00 до 6.00;
- Полтавська область – з 19.00 до 6.00;
- Рівненська область – з 22.00 до 6.00;
- Сумська область – з 18.00 до 6.00;
- Тернопільська область — з 22.00 до 6.00;
- Харківська область – з 18.00 до 6.00;
- Херсонська область – з 22.00 до 6.00; у Херсоні – з 20.00 до 6.00;
- Хмельницька область – з 21.00 до 6.00.
- Черкаська область – з 20.00 до 6.00;
- Чернівецька область — з 22.00 до 6.00;
- Чернігівська область – з 18.00 до 5.00.
Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома. Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.
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