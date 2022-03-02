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Факти / Україна / Політика

Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА: області очолили розвідник та військовий

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА і призначив на ці посади військових.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, глава держави звільнив Олександра Скічка з посади голови Черкаської обласної держадміністрації згідно з поданою ним заявою.

Новим очільником ОДА став Ігор Табурець.

– Призначити Табурця Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації, – йдеться в тексті указу.

Про Ігоря Табурця відомо, що він раніше працював в Міністерстві оборони України: заступником керівника в Головному управлінні розвідки.

Табурець – генерал-майор. Він є радником Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нещодавно Табурець став радником Олександра Скічка.

Крім того, президент звільнив Сергія Гриневецького з посади голови Одеської обласної держадміністрації.

Замість нього главою ОДА призначений Максим Марченко – український військовик, полковник Збройних сили України, колишній командир 28-ї окремої механізованої бригади.

 

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