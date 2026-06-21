Унаслідок ворожих атак по Сумах уночі та вранці постраждали вісім людей.

Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, голова Сумської міської військової адміністрації.

Атака на Суми вночі 21 червня

Наразі стан постраждалих лікарі оцінюють як задовільний. Чотирьом медики надали допомогу на місці, інші проходять обстеження.

Зараз дивляться

Російські війська завдали по місту ударів артилерією та безпілотниками. Внаслідок артилерійського обстрілу зафіксовано шість влучань по житловому сектору в Ковпаківському районі.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди й автомобілі.

Крім того, уночі та вранці ворог здійснив вісім ударів БпЛА по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах Сум. Унаслідок атак пошкоджено поштове відділення, автозаправну станцію, багатоквартирні та приватні будинки.

У будівлях пошкоджені стіни, покрівлі та віконне скління. Ліквідація наслідків атак триває, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вночі 2 червня Росія атакувала Суми. Безпілотник влучив у квартиру, де спала пенсіонерка. Ворожий БпЛА зруйнував вікна дев’ятиповерхівки та частину стіни.

У приватному секторі внаслідок атаки дрона загорілися та отримали пошкодження будинки у приватному секторі, загиблих чи поранених немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська МВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.