Як релокалізувати бізнеси зі сходу та центру України – львівська ОВА

У Львівській обласній адміністрації усіляко сприяють підприємцям, які вирішили перевезти свої підприємства зі сходу та центру України на Львівщину.

За словами голови Львівщини Максима Козицького, наразі вже звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності. Найбільше – з Київської та Харківської областей.

Львівська ОВА наразі активно займається пошуком інвестиційних ділянок, куди можна перенести потужності, великих приміщень, зокрема й під склади, та формує для цих бізнесів замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти.

– Підприємства працюватимуть і, відповідно, зможуть платити працівникам, – зазначив Козицький.

Також фахівці ОВА допомагають експортерам перетнути кордон, а підприємцям здійснити розрахунки з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі та купити імпортні продукти.

Козицький також нагадав, що Міністерство інфраструктури також допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України. Зокрема, управлінці можуть безкоштовно перевезти фабрики та заводи Укрзалізницею.

Щоб перевезти підприємство на Львівщину, необхідно заповнити анкету за посиланням https://cutt.ly/wAATBoY та написати листа на е-адресу: investregionlviv@gmail.com або у WhatsApp за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.