Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловився про ймовірну участь Білорусі у повномасштабній війні на території нашої держави.

Він зазначив, що Олександр Лукашенко має відмовити Путіну, якщо той попросить, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях.

– Він має відмовити. Якщо він не відмовить, то це кінець його кар’єри. Щоб ви зрозуміли, з ким ми воюємо, Путін стверджує, що Україна – це штучна держава, Лавров вчора казав, що Росія начебто не нападала Україну, тільки уявіть собі. А Лукашенко сьогодні розповідав, що ми збиралися нападати на Білорусь. Це вже більше, ніж розрив мозку, це паралельна реальність, – сказав він.

Клімкін додав, що білоруси точно не хочуть воювати на території нашої держави, оскільки бачать, як українці відстоюють свою територіальну цілісність.

– Я не виключаю, що Путін може натиснути на переляканого Лукашенка, але білоруси точно не хочуть воювати. Вони бачать, який спротив тут в Україні. Вони також читають соціальні мережі і тримаються там за голову. Тому якщо Лукашенко це зробить, це буде найбільша помилка в його житті, – сказав Клімкін.