Зберегти вільну націю: Зеленський про те, що буде перемогою для України

Президент Володимир Зеленський вважає головною метою України у війні з Російською федерацією – перемогу задля збереження вільної української нації. Про це він заявив під час брифінгу для іноземних ЗМІ.

— Перемога в цій війні для нас, щоб Україна залишилася. Українці залишилася, люди, щоб були живі. Щоб нація ця нікуди не ділася. Ми не спроможні жити та підіймати щоденно російський прапор, співати гімн цієї держави – ми себе з’їмо зсередини. Це вже не життя – це муки. Тому ти відстоюєш своє право та свободу. Це буде така в’язниця без ґрат. Ти повинен бути вільною людиною, – зазначив він.

Президент наголосив, що перемога у цій війні залежить від розмови та від діалогу.

Зеленський підкреслив, що російська влада вже історично програла війну. На його думку, відтепер кожному росіянину, який перебуватиме в будь-якій іноземній державі, буде соромно казати, звідки він родом.

— Я вважаю, що це найстрашніше, коли тобі соромно за те, що ти той, хто ти є. У цьому вони програли, – підкреслив Зеленський.

Глава Української держави констатував, що українці робитимуть усе для того, аби здобути перемогу в цій війні.