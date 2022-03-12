Зеленський не бачить узгодженої позиції щодо прийняття України в НАТО у майбутному

Узгодженої позиції для того, щоб взяти Україну в НАТО, не було і немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з іноземними ЗМІ.

— Навіть в таких дрібницях, як закриття неба. У таких дрібницях, я вважаю, для лідерів НАТО і таких важливих речах для українців, як закрите небо, узгодженої позиції немає. Якщо ми не можемо вирішити питання закриття неба, деякого постачання зброї, то тут філософське питання, а відповіді в України на нього немає і не може бути, бо ми не в НАТО. А сміливості в об’єднанні заради України членів НАТО я не бачу. Це велика проблема філософії Альянсу, – каже Зеленський.

Він наголосив, що якби Україна була членом Альянсу, то він би відстоював права і свободи громадян світу так, як це роблять українці.

Президент України подякував за підтримку, яку надають нашій країні деякі члени Альянсу, та за ту підтримку, про яку НАТО говорить.

— Але ви знаєте, болить зараз. Коли людині складно саме у цей момент, потрібно допомагати їй штучним диханням. І не можна казати, що двері наші відчинені. Куди ці двері відчинені – на інший світ? А ми хочемо жити поки що на землі. Тому й воюємо, – зазначив він.