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Факти / Україна / Суспільство

Не допомагайте ворогу: громадян закликають не поширювати фото та адреси обстрілів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Не допомагайте ворогу: громадян закликають не поширювати фото та адреси обстрілів

За допомогою опублікованих фотографій та адрес російські війська можуть коригувати вогонь. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розкритикували громадян, які поширюють знімки та назви вулиць, куди влучили ворожі снаряди.

– Київ, знову обстріл, знову є загиблі. Але зараз моє звернення до Антона Геращенка, який позиціонується як помічник або радник міністра МВС. Ви третій раз сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстріляли, називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить, – закликала речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Вона закликала Геращенка припинити поширювати неперевірену інформацію та точні координати, де російські війська обстрілюють українські житлові будинки.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців не публікувати фотографії та відеозаписи переміщення техніки та обличчя військовослужбовців ЗСУ.

У Міністерстві оборони наголосили, що не можна публікувати адресу та фото з місця обстрілів, тому що так ворог може коригувати вогонь та дізнаватися інформацію, яка може нашкодити українцям.

24 лютого Росія напала на Україну та досі здійснює ракетні обстріли мирних міст. У цей же день президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану.

Вже 19 днів триває війна в Україні через російську агресію. Ворожі війська вбивають мирних жителів та обстрілюють житлові квартали Харкова, Маріуполя, Ірпеня, Бучі та інших міст України.

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Фото: ДСНС

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