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Факти / Україна / Суспільство

Ембарго на торгівлю та обмеження флоту: Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, яка вторглася безцеремонно на територію України та розгорнула війну. Про це він заявив під час виступу на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force.

— Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути, – заявив Зеленський.

Президент закликав запровадити проти російської держави таке:

  • заборонити флоту РФ користуватися портами інших країн;
  • відключити усі банки агресора від мережі SWIFT;
  • визнати РФ – державою-терористом;
  • запровадити ембарго на торгівлю з Росією.

Він подякував особисто прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за лідерство у підтримці України, а також кожній державі, яка зайняла моральну позицію.

Зеленський наголосив, що російську воєнну машину та вбивства людей ще можна зупинити. Але це легше буде за підтримки інших країн.

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