Після закінчення війни Україна витратить ще кілька років на розмінування об’єктів – Монастирський

Після закінчення війни з РФ, Україна витратить кілька років на процес розмінування, оскільки без цього неможливе відновлення будь-якого об’єкта.

Про це заявив під час брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Також Глава МВС України наголосив, що спілкується з 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу.

Також Монастирський обговорює поточну ситуацію з країнами-сусідами та Туреччиною. За його словами, там сприяють тому, щоб евакуйовані українці, які перебувають на їхніх територіях, отримували необхідну допомогу.

– Посадовці, безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів. У першу чергу – те, що необхідно для наших рятувальників. Це медичне обладнання, обладнання для проведення рятувальних робіт і обладнання для розмінування. Бо ми маємо усвідомити, що по завершенню цієї страшної війни, витратимо ще кілька років лише на розмінування, – сказав міністр.

Монастирський наголосив, він вже звернувся до своїх колег з різних країн, аби ті допомагали у розмінуванні об’єктів на території України.

– Жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу – масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період, – наголосив Монастирський.

За його словами, серед країн, які нам активно у цьому допомагають є Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші.