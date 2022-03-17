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Факти / Україна / Суспільство

Як тимчасово прихистити дитину у своїй родині – процедура

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як тимчасово прихистити дитину у своїй родині – процедура

Через війну в Україні може виникнути ситуація, коли дитина залишиться без батьків та потребуватиме тимчасового влаштування у родину.

Це може зробити сім’я українських громадян чи іноземців, які перебувають на території України винятково на законних підставах. Водночас полишати межі країни разом з дитиною не можна (крім випадків, коли вона є родичем).

Особливості процедури – що можна зробити

  1. Скористатися чат-ботом Дитина не сама, створеним шляхом співпраці Офісу президента, Міцсоцполітики та ЮНІСЕФ.
  2. Чекати на телефонний дзвінок від працівника у справах дітей.
  3. Підготувати документи (заяву про надання згоди на тимчасове влаштування у свою родину, копію паспорта, письмову згоду від повнолітніх членів, що проживатимуть з дитиною постійно на одній житловій площі).
  4. Працівник служби у справах людей відвідає житло та оцінить умови проживання. Крім того, він поспілкується з дитиною та отримає її згоду на влаштування саме до цієї родини.
  5. Служба у справах дітей видасть наказ на влаштування дитини.
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Після влаштування треба бути готовими до того, що умови проживання дитини можуть перевірити у будь-який час.

Водночас треба пам’ятати, що дитина, тимчасово влаштована у родину, може потребувати психологічної підтримки та реабілітації. Їх треба за можливості надати.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Pexels

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