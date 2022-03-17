Як тимчасово прихистити дитину у своїй родині – процедура

Через війну в Україні може виникнути ситуація, коли дитина залишиться без батьків та потребуватиме тимчасового влаштування у родину.

Це може зробити сім’я українських громадян чи іноземців, які перебувають на території України винятково на законних підставах. Водночас полишати межі країни разом з дитиною не можна (крім випадків, коли вона є родичем).

Особливості процедури – що можна зробити

Скористатися чат-ботом Дитина не сама Чекати на телефонний дзвінок від працівника у справах дітей. Підготувати документи (заяву про надання згоди на тимчасове влаштування у свою родину, копію паспорта, письмову згоду від повнолітніх членів, що проживатимуть з дитиною постійно на одній житловій площі). Працівник служби у справах людей відвідає житло та оцінить умови проживання. Крім того, він поспілкується з дитиною та отримає її згоду на влаштування саме до цієї родини. Служба у справах дітей видасть наказ на влаштування дитини.

Після влаштування треба бути готовими до того, що умови проживання дитини можуть перевірити у будь-який час.

Водночас треба пам’ятати, що дитина, тимчасово влаштована у родину, може потребувати психологічної підтримки та реабілітації. Їх треба за можливості надати.