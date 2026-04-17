Попри повідомлення про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, ситуація з транзитом цим шляхом залишається невизначеною. На практиці існують фактори ризику, які серйозно впливають на можливість руху Ормузом.

Про це повідомив The Guardian.

Що відомо про рух Ормузькою протокою

Зазначається, що хоча повідомлення про відновлення проходу Ормузькою протокою дали “певну, хоча й обережну, надію світовій морській спільноті”, досі є багато невизначеності щодо того, як саме усе працюватиме.

Зараз дивляться

Генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства Томас Казакос зауважив, що важливо, щоб це стало початком більш широкого та тривалого повернення судноплавства.

Він додав, що впорядковане та стале відновлення нормального транзиту через

протоку вимагатиме тісної координації між Міжнародною морською організацією, державами регіону, військово-морськими органами та судноплавною галуззю.

Також надзвичайно важливо, щоб усі сторони дотримувалися повної свободи судноплавства відповідно до міжнародного права, наголосив він.

Іран повідомив, що суднам, що хочуть рухатися Ормузькою протокою, доведеться дотримуватися визначеного Тегераном маршруту, який аналітики судноплавства описують як мілководний. Він проходить поблизу острова Ларак та іранського узбережжя.

Таким чином, мова про повноцінне відновлення руху Ормузом у класичному розумінні наразі не йде.

Журналісти наголосили, що “додаткову плутанину внесла погроза від неназваного іранського чиновника, який погрожував знову закрити водний шлях, якщо США продовжать військово-морську блокаду суден, що входять у протоку та виходять з неї.

Тим часом ВМС США опублікували рекомендацію для моряків щодо небезпеки, яку становлять іранські міни.

Зазначається, що це не вселяє довіри у тих, хто хоче знову скористатися Ормузькою протокою.

Тим часом Ateo Breaking повідомило, що згідно з даними моніторингу транспондерів 12 суден, які планували прохід через Ормузьку протоку, раптово розвернулися та припинили рух через неї.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.