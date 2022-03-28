Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла про воєнні злочини Російської Федерації на території України під час брифінгу в українському медіацентрі.

Вона розповіла, що головним завданням Офісу генпрокурора є фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які скоюються на території нашої держави.

За словами Венедіктової, наразі лише за воєнними злочинами відбувається 3 085 проваджень.

Ще одним важливим напрямком є відкриття проваджень в інших країнах. За словами генпрокурора, ще дев’ять країн окрім України відкрили власні кримінальні справи щодо воєнних злочинів.

— Щодо воєнних злочинців – ми розшукуємо активи, ми їх арештовуємо з метою конфіскації. Це не підсанкційний список, це йдеться конкретно про кримінальні справи та провадження, – сказала генпрокурор.

Також Венедіктова заявила, що є прибічником ратифікації Римського статуту, адже компетенція Міжнародного кримінального суду вже розповсюдилася на Україну.

— Всі можливості у прокурора МКС в Україні є. Для нас дуже важливо мати свої можливості у Міжнародному кримінальному суді. Наприклад, брати участь у призначені судді. Є інші можливості, коли ти учасник, – сказала вона.

Щодо того, чому не відбувається ратифікація статуту, Венедіктова припустила, що досі немає політичного консенсусу всередині Верховної Ради. Вона висловила сподівання, що вдасться проговорити та донести депутатам необхідність та важливість ратифікації Римського статуту.

— Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець XXI століття – це Володимир Путін. Але чи ми відкрили щодо нього кримінальне провадження? В нього функціональний імунітет. Виконуючи норми міжнародного права і функціонального права, яке імплементоване, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, поки він є президентом РФ.

Венедіктова зазначила, що є велика материнська справа, яка стосується збройної агресії РФ.

— По цій справі є більше 200 підозрюваних. Це воєнні злочинці високого рівня: міністри, члени їхнього Радбезу, сенатори, хто безпосередньо брав участь. У цьому списку також пропагандисти.

Вона додала, що вже отримані у судах рішення щодо арешту і вже проводиться розшук цих злочинців.

Функціональний імунітет – це передбачена Конституцією України та чинним законодавством спеціальна гарантія, що зумовлена особливим характером статусу певного кола суб’єктів права.

За допомогою цієї гарантії держава забезпечує безперешкодне здійснення діяльності глави держави, народних депутатів, суддів та інших посадових осіб.